Haberler

Burdur'daki kazada ölen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişilik Akgün ailesi, Kocaeli'de toprağa verildi. Cenaze töreni sonrası aile üyeleri Balçık Mezarlığı'na defnedildi.

BURDUR'un Ağlasun ilçesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölenlerden Melek (45) ve Sedat Akgün (41) çifti ile oğulları Kuzey Akgün (10) ve Melek Akgün'ün annesi İfakat Aydın (69) memleketleri Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda, Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana geldi. 34 FF 2118 plakalı otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada; Melek Akgün, Sedat Akgün, Kuzey Akgün, İfakat Aydın, Cumali Süzer, Nevin Süzer ve Hasan Akdağ hayatını kaybetti. Yaralılar; Azra Akgün, Melike Akgün, Meryem Küçük, Zeynep Süzer ile Rabia Akdağ kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yarılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

4 KİŞİLİK AİLE KOCAELİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanasıyla Melek Akgün, eşi Sedat Akgün oğulları Kuzey Akgün ile Melek Akgün'ün annesi İfaket Aydın, memleketleri Kocaeli'nin Çayırova ilçesine getirildi. Akse Mahallesi Akse Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi

Fenerbahçe, yeni yıldızını sağlık kontrollerinden geçirdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
İki ABD Başkanı'nın Jeffrey Epstein bağlantısı mercek altında

Trump gizlese de mide bulandıran belgeler ortalığa saçılıyor
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi