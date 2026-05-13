Haberler

Burdur Valiliğinden Gölhisar'daki öğrenci yurdunun tahliye edilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur Valiliği, Gölhisar'daki KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda temizlik malzemeleri dolabının devrilmesi sonucu meydana gelen kimyasal reaksiyon nedeniyle yurdun tahliye edildiğini açıkladı. Hiçbir öğrenci veya personelin zarar görmediği bildirildi.

Burdur Valiliğince, Gölhisar ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nun temizlik malzemeleri dolabının devrilmesi sonucu meydana gelen kimyasal reaksiyondan dolayı tahliye edildiği, hiçbir öğrenci veya personelin zarar görmediği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yurdun deposunda bulunan temizlik malzemeleri dolabının devrilmesi sonucu kimyasal reaksiyon meydana geldiği belirtildi.

AFAD ekiplerince bina ve çevresinin incelendiği, gerekli ölçümlerin alındığı aktarılan açıklamada, ölçümlerin normal standartlar içinde olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Olası güvenlik risklerini önlemek amacıyla yurdun geçici olarak tahliye edildiği, öğrencilerin yakındaki yurt ve tesislere yerleştirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizden veya personelimizden hiçbirinin zarar görmediği bildirilmiştir. Ekiplerimiz tarafından gün içinde yapılacak gerekli temizlik çalışmalarının ardından yurt kullanıma hazır hale getirilecektir."

Kaynak: AA / Hale Pak
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...

"Öcalan'a statü" çağrısına AK Parti'den çok konuşulacak yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı

Büyük aşk bitti!

Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde

Fenerbahçe'yi yaktılar! Kesilen ceza servet değerinde
Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu
Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

İşte Torreira'ya saldırı anı

Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe'ye "Evet" dedi! Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak

Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak