Haberler

Kaldığı yurdun penceresinden düşüp ölen Zehra, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da kaldığı yurdun 5. katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zehra Kaçar'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde toprağa verildi. Törene ailesi, akademisyenler ve arkadaşları katıldı.

Burdur'da kaldığı yurdun 5'inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zehra Kaçar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Kaçar için memleketi Manisa'nın Selendi ilçesi Kırsal Pınarlar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına baba Zülfikar Kaçar, anne Güler Kaçar, kardeşi Fatih Kaçar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uyumaz, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Çifci, öğretim üyesi Doç. Dr. Duygu Kurtoğlu, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazede Kaçar'ın sevenleri gözyaşı dökerken, annesi ile babası yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

Cenaze töreninde konuşan Prof. Dr. Ahmet Uyumaz, Kaçar'ın okulun sevilen öğrencilerden biri olduğunu belirtip, olaydan bir gün önce ödevlerini öğretmenine teslim ettiğini ve bir sorununun olmadığını söyledi.

Kaçar'ın cenazesi cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi

Nereden nereye!

Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı

Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı
Ankara'da iş yeri basan saldırgan dehşet saçtı: Karı kocayı vurup canına kıydı

Husumetlisinin dükkanını basan adam dehşet saçıp kendi canına kıydı
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı