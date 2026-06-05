Üniversiteli Zehra, kaldığı yurdun penceresinden düşüp öldü

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Burdur'da kaldığı yurdun 5'inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zehra Kaçar'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kaçar için memleketi Manisa'nın Selendi ilçesi Pınarlar köyünde cenaze namazı kılındı. Cenazeye; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uyumaz, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Çifci, Fakülte Sekreteri Kani Ziya Gökalp, yurt müdürü ile arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Zehra Kaçar'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı