Haberler

Burdur'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur-Antalya kara yolundaki Dostluk Kavşağı'nda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burdur'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

C.A. idaresindeki 32 AEG 486 plakalı otomobil, Burdur- Antalya kara yolundaki Dostluk Kavşağı'nda, sürücüsü öğrenilemeyen 31 AYG 956 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü C.A. ile otomobilde bulunan T.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Özgür Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...

Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı

Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu

Canlı yayında transparan bluz krizi! İzleyici ikna olmayınca...

555 karatlık siyah elmasın sahibi 'Balina James' şimdi hapiste! Milyon dolarlık servete uzanan hikaye

555 karatlık siyah elmasın sahibi "Balina James" şimdi hapiste
Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem 26 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Ünlü türkücünün şarkıcı kızı Gizem resmen eridi! 26 kilo verdi
Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var

Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! Yalnızca 4 gün önceydi
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili
İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı

Okulda duvar çöktü, araştırma hastanesi sular altında kaldı