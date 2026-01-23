Haberler

Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Çavdır ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, yaralıların durumu iyi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

T.A. (57) idaresindeki 45 YK 653 plakalı yolcu otobüsü Denizli-Antalya yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 12 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Ersoy - Güncel
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda

Rafa Silva bu kez ağlattı
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Skriniar'dan kötü haber
Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda

Rafa Silva bu kez ağlattı
Unai Emery: Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik

Unai Emery: Kazandık ama Fenerbahçe'ye...
Trump'tan sürpriz karar: Kanada davetini geri çekti

Trump'tan sürpriz karar! Bir ülkenin davetini geri çekti