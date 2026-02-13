Haberler

Burdur'da otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı

Burdur'da otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da Aydınlıkevler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 gence otomobil çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da otomobilin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

F.S. (19) idaresindeki 15 AL 322 plakalı otomobil, Aydınlıkevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Z.E. (17), E.Ç. (17) ve İ.Ü'ye (17) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

Su krizi hizmet sektörünü vurdu! Oteller müşteri kabul etmiyor
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi

Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray gol oldu yağdı
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi