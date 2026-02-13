Burdur'da otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı
Burdur'da Aydınlıkevler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 gence otomobil çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da otomobilin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
F.S. (19) idaresindeki 15 AL 322 plakalı otomobil, Aydınlıkevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Z.E. (17), E.Ç. (17) ve İ.Ü'ye (17) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.