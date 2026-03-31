Burdur'da "Yaşayan Miras Şöleni" düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Burdur'da 3-5 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 'Yaşayan Miras Şöleni', Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları ve sanatseverlerle buluşacak. Etkinlikte geleneksel el sanatları sergilenecek ve halk müziği konseri düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Burdur Valiliği ile Kültürel Miras Diplomasisi Derneği işbirliğinde, düzenlenen program, 3-5 Nisan'da farklı şehirlerden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapacak.

Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal envanterine kayıtlı 13 unsur ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı 70 sanatçı bulunan Burdur'da, şölen kapsamında geleneksel el sanatları ve sanatçıları da yer alacak.

10 ilden toplam 50 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısının katılacağı ve birçok sanat dalının tanıtılacağı programda, Burdur Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi'nin katılımıyla açılışı gerçekleşecek şölen kapsamında, çalgı yapımcılığı, bez dokuma, dastar ve alaca dokuma, bıçakçılık, eşme kilimi dokumacılığı, cam üfleme, ahşap baskı, yazmacılık, iğne oyacılığı, Milas halısı dokumacılığı, çarpana dokuma, ahşap oyuncak yapımı, filografi, bakır tel işleme, çini, mücevher sadekarlığı, lüle taşı işlemeciliği gibi geleneksel el sanatlarının usta temsilcileri, hazırlanan stantlarda eserlerini tanıtacak.

Burdur Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda 3 Nisan akşamı gerçekleşecek Halk Müziği Konseri'nde Türk Halk Müziği sanatçıları da eserleri seslendirecek.

Kaynak: AA / Hale Pak
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi

İBB davasında mütalaa! 7 kişi için tahliye talep edildi
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar! Kumarhane, 70 bin TL maaş, 2. sevgili...

Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar!

İsrail'e kara harekatında ağır darbe! Askerler çatışmada öldürüldü

İsrail'e kara harekatında ağır darbe! Çatışmada öldürüldüler
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Tehlikeye dikkat çekti! Bahçeli'den hükümete acil çağrı