Haberler

Burdur'da yaralı halde bulunan vaşak, tedavi altına alındı

Burdur'da yaralı halde bulunan vaşak, tedavi altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da bir köyde yaralı halde bulunan vaşak, köpek saldırısının ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 45 gün sürecek rehabilitasyonun ardından doğaya bırakılacak.

Burdur'da bir köyde yaralı halde bulunan vaşak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 yaşındaki vaşağın bir köyde kümese girdiği sırada köpek saldırısına uğradığı belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından MAKÜ Hayvan Hastanesi kliniğine getirilen vaşak, burada Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Çınar ve ekibi tarafından tedavi edildi.

Tedavi sürecine uyum sağladığı belirtilen vaşak, yaklaşık 45 günlük rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacak.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin

Süper Lig'in eski golcüsüne şimdi paha biçilemiyor
İki ilin sınırında yer alıyor, isminin arkasında yatan sebep her şeyi anlatıyor

İki ilin sınırında! İsminin arkasında yatan sebep her şeyi anlatıyor
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
Pavyon görüntüleriyle ünlenen Ukraynalı Anastasias, zor günler geçiriyor

Türkiye onu bu görüntüyle tanımıştı! Şimdi zor günler geçiriyor