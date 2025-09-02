Burdur'da Yangında Samanlar Yandı, 4 Büyükbaş Hayvan Öldü

1) YANGINDA SAMANLAR YANDI, 4 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde çıkan yangında 2500 balya saman yandı, 2 inek ve 2 buzağı öldü.

Dün saat 22.00 sıralarında Yeşilova ilçesine bağlı Armut köyünde Muzaffer Akyol'a ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Yeşilova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangında 2500 balya saman zarar gördü, 2 inek ve 2 buzağı öldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

--------------

- Yangına ekiplerin müdahalesi genel detay

HABER/KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

==============================

2) MOTOSİKLETLİNİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZADA 2 YARALI

BURDUR'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosikletlinin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Dün akşam üzeri Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'nde meydana gelen kazada Ahmet Can Sarı (17) yönetimindeki 15 AT 228 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Zekiye Acar'a (84) çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem motosiklet sürücüsü hem de yaya savrularak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Zekiye Acar'ın yaya geçidinden geçtiği sırada motosikletin çarpması ve birlikte savrulmaları yer aldı.