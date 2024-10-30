Burdur'da Yangında Hayatını Kaybeden Taş Ustasının Cenazesi Alındı

Olay, 27 Ekim'de saat 03.00 sıralarında Altınyayla ilçesi Kızılyaka köyünde meydana geldi. Yalnız yaşayan taş ustası Mehmet Çelik'in evinde yangın çıktı. Alevleri gören köylüler yardım için evin olduğu yere giderken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Köylüler evin tamamını saran alevlere müdahale edemezken, olay yerine ulaşan Dirmil Belediyesi itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ekipler, girdikleri evde tanımaz haldeki ceset ile karşılaştı. Mehmet Çelik'e ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'BİR ANDA YANGIN ÇIKIYOR'

DNA testinin sonuçlanmasının ardından ölen kişinin Mehmet Çelik olduğu kesinleşti. Durumun bildirilmesiyle Çelik'in kardeşleri Tahsin ile Veli Çelik ile yakınları, Adli Tıp Kurumu morguna geldi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Mehmet Çelik'in cenazesi toprağa verilmek üzere kardeşleri tarafından alınarak Kızılyaka köyüne götürüldü. Tahsin Çelik, "Ağabeyim yalnız yaşıyordu. Gece saatlerinde bir anda yangın çıkıyor. Köylüler yardıma gidiyor ama alevler tüm evi sardığı için kurtaramıyorlar" dedi.

'SİGARADAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR'

Çelik'in yurt dışında yaşayan ve ağabeyinin ölüm haberini alarak gelen Veli Çelik de "Gece saatlerinde köyden bize 'Ağabeyinin evi yanıyor' diye haber geldi. İtfaiyeye haber vermişler ancak alevler tüm evi sardığı için kurtaramamışlar. Ağabeyim de orada yanarak hayatını kaybediyor. Ağabeyim sigara içerdi, ondan kaynaklanmış olabilir. Evdeki sobasında odunların yanmadan olduğu gibi kaldığı söylendi" diye konuştu.