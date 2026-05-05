Burdur'da yangın tatbikatı yapıldı

Burdur'da Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından işbaşı eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Şeker Plajı'nda yapılan tatbikatta ilk olarak göreve yeni başlayan personele iş güvenliği ve teorik bilgiler verildi.

Daha sonra malzeme kontrollerinin ardından tatbikat yapıldı.

Tatbikata 9 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı katıldı. Ekipler, uygulamalı eğitimde zamanla yarışarak müdahale çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan kentte ormanlık alanlara yönelik yeni düzenlemeye ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Buna göre, 1 Haziran - 1 Kasım 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yetkili makamların iznine tabi olacak.

Görevliler, arıcılar ve çobanlar dışındaki kişilerin ormanlık alanlara girişleri yasaklandı. Aynı tarihler arasında ormanlık alanlarda mangal ve ateş yakmak, izin alınmadan etkinlik ve piknik yapmak, çadır kurmak, kamp yapmak ve konaklamak da yasak kapsamına alındı.

Kaynak: AA / Hale Pak
