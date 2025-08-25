Burdur'da Yangın Söndürme Uçağının Kazasında İki Pilot Kurtarıldı

Burdur'da Yangın Söndürme Uçağının Kazasında İki Pilot Kurtarıldı
Güncelleme:
Burdur'daki Karacaören Barajı'nda eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan yangın söndürme uçağının pilotları, Ali Gökmen tarafından balıkçı teknesiyle kurtarıldı. Ali Gökmen, kurtarma anında yaşananları anlattı ve pilotların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Eğitim uçuşu sırasında Burdur'daki Karacaören Barajı'nda kaza kırıma uğrayan yangın söndürme uçağının iki pilotunu balıkçı teknesiyle kurtaran Ali Gökmen, kurtarma anında yaşadıklarını anlattı.

Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait AT-802F modeli amfibi yangın söndürme uçağındaki iki pilotu kurtaran Ali Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kıyıya yakın yerdeki bahçesini sulamak için her gün bölgeye gittiğini söyledi.

Uçağın barajdan su almaya çalıştığı sırada kalkış yapamadığını fark ettiğini anlatan Gökmen, şöyle konuştu:

"Yakınımda bir balıkçı kayığı vardı hemen koşarak kayığa bindim, olay yerine gittim. Olay yerine yaklaşırken helikopter geldi. Pilotlara kazaya yardım için geldiğimi söyledim. Kaza yerine geldim. İki pilotumuz da can yeleğini giymişti ve kendilerini dışarı atmıştı. Bu esnada pilotlarımızın sağlık durumu iyiydi. Teker teker tekneye aldım. Biri Türk, biri yabancıydı. Kıyıya doğru giderek pilotlarımızı sağlık ekiplerine sağ salim teslim ettim."

Pilotların o esnada bitkin halde olduğunu belirten çiftçi Gökmen, "Kaza yerine varmam 15 dakikamı aldı. Tekneye de alırken zorlandık ama sağ salim ikisini de aldık. Vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yaptık. Bundan da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Halatla balıkçı teknesine bağlanan uçak kıyıya çıkarılmaya çalışıldı

Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyünün muhtarı Ömer Ali Çimenkaya da uçağın yaklaşık 1 aydır bölgede uçuş gerçekleştirdiğini söyledi.

Uçağın Karacaören Barajı'nda su aldığı esnada kalkış yapamadığını dile getiren Çimenkaya, "Ölen yok. Hastalarımız Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Herhangi sıkıntı yok." bilgisini verdi.

Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Balıkçı teknesiyle olay yerine giden Eyyüpkoca, yaşanan kaza kırıma ilişkin yetkililerden ve balıkçılardan bilgi aldı.

Pilotların isimlerinin Aydıner Çıldır ile İspanyol Enrique Torres Verdura olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Bucak itfaiyesinden paylaşılan videoda, halatla balıkçı teknesine bağlanan uçağın karaya çıkarılmaya çalışıldığı anlar yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının eğitim uçuşu sırasında Burdur'daki Karacaören Barajı'ndan su alırken kaza kırıma uğradığını, iki pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem bugün evleniyor

Gelin ata bindi! Ünlü oyuncudan beklenmedik evlilik hamlesi
