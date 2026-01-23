Burdur'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Burdur'un Yeşilova ilçesinde Nasuh Çintaş'a ait evde çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangında 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Nasuh Çintaş'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Yangında yaralanan Çintaş, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.