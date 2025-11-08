Haberler

Burdur'da Üniversite Akademisyeni Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde görevli akademisyen Serkan Doğan, kullandığı otomobilin TIR ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti. TIR şoförü Nagihan Özpolat tutuklandı.

BURDUR'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) görevli akademisyen Serkan Doğan'ın (35) hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan TIR şoförü Nagihan Özpolat (30) tutuklandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. MAKÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Türk Dili Bölümü öğretim görevlisi Serkan Doğan, mesai bitimi kullandığı 07 NOJ 70 plakalı otomobil ile Nagihan Özpolat yönetimindeki IF 72 SER Romanya plakalı yalıtım malzemesi yüklü TIR çarpıştı. Kontrolden çıkan Doğan'ın otomobili refüje savruldu. TIR da refüjü aşıp, karşı şeride geçtikten yaklaşık 300 metre sonra durdu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serkan Doğan, memleketi Kırşehir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Diğer yandan TIR şoförü Nagihan Özpolat, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nagihan Özpolat çıkarıldığı hakimlikçe 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
