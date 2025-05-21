Burdur'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı

Burdur'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
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Burdur'da, 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı.

Burdur'da, 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı.

Tarihi Baki Bey Konağı'ndaki etkinliğe Burdur Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Tokat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav ile kent sakinleri katıldı.

Yılmaz, programdaki konuşmasında, Anadolu coğrafyasının mutfak ile birleşmiş hali olan Türk mutfağının ve gastronomisinin tanıtımına katkı sağlayacak bu haftanın hayırlı olmasını diledi.

Tokat ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından hareketle 21- 27 Mayıs'ta her yıl Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

Haftanın, Türk mutfağı yemeklerinin yaşatılması, tanıtımı ve potansiyeline ulaşması konusunda önem teşkil ettiğini belirten Tokat, "Bu hafta Burdur'un yemeklerinin yaşatılması ve tanıtımı açısından da önemli. Bu sene Türk Mutfağı Haftası mutfak kültürümüzün yapı taşları olan 'Türk Mutfağının Klasik Yemekleri' ile kültürlerarası köprü kurmayı hedefliyoruz. Paydaşlarımız ile coğrafi işaretli ürünlerimizi ve daha önce belki de pek bilinmeyen lezzetlerimizi ön plana çıkaracağız." dedi.

Ertilav da gastronomi denilince sadece yemeğin değil aynı zamanda o yörenin sanatını, tarihini de anlamak gerektiğini ifade ett,

Etkinlikte katılımcılara tarhana çorbası, keşkek ve un helvası ikram edildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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