Burdur'da traktörün şaftına ayağı sıkışan kadın yaralandı
Büğdüz Köyü'nde traktörün arkasına bağlı odun kesme makinesiyle çalışan 66 yaşındaki Zeynep U.'nun ayağı şaft kısmına sıkıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Büğdüz Köyünde, Zeynep U. (66) traktörün arkasına bağlı olan odun kesme makinesiyle çalıştığı sırada şaft kısmına ayağı sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Zeynep U. sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hale Pak