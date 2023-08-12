Burdur'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kemal Demir'in idaresindeki traktör, Mürseller köyünde devrildi ve Demir traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Demir'in cenazesi Karamanlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.