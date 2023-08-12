Burdur'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kemal Demir'in idaresindeki traktör, Mürseller köyünde devrildi ve Demir traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Demir'in cenazesi Karamanlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kemal Demir (55) idaresindeki arkasına su tankeri bağlı 15 SE 380 plakalı traktör, Mürseller köyünde ana yoldan toprak yola girerken devrildi.
İhbar üzerine kaza yerinde 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, traktörün altında kalan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Demir'in cenazesi Karamanlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Demir'in sulama yapmak için tarlasına gittiği öğrenildi.