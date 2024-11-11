Burdur'da Trafik Kazası: Ölü Sayısı İkiye Yükseldi
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısının 6'ya çıkmasının yanı sıra, hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye ulaştı. Kazada yaralanan Nilüfer Ü, hastanede kurtarılamadı.
Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Hacılar köyü yakınlarındaki kazada yaralanan Nilüfer Ü, Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Diğer 6 yaralının tedavisi sürüyor.
Taha C. (19) idaresindeki 34 FGU 221 plakalı otomobil, dün Fethiye-Burdur kara yolu Hacılar köyü yakınlarında İbrahim Ü. (37) yönetimindeki 15 DG 750 plakalı hafif ticari araç ile çarpışmıştı. Kazada Umutcan A. hayatını kaybetmiş, yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırılmıştı.