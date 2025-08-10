Burdur'da Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı

Burdur'da Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 60 yaşındaki sürücü Ali U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ali U. (60) idaresindeki 15 PH 550 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Oğuzhan Kent Ormanı Kavşağı'nda Uğraş C. (53) yönetimindeki 34 KMH 540 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücülerden Ali U'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
