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Burdur'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Serkan K. idaresindeki 44 ADE 225 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Kılçan köyü kavşağında Bayram K'nin kullandığı 15 FE 001 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Muhammet Metin Ö, Şükran K, İkra K. ve Sena K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Çoban - Güncel
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