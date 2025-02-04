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Burdur'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Burdur'un Tefenni ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Beyköy kavşağında meydana geldi. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikeleri olmadığı bildirildi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Uğur E. (46) idaresindeki 07 KB 024 plakalı kamyonet, Beyköy kavşağında tali yoldan çıkan Utku E. (44) yönetimindeki 06 EA 9899 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Kazada sürücülerle hafif ticari araçtaki Bilge E. (42) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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