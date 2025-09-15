Burdur'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Burdur'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili refüje girdi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Burdur- Antalya çevre yolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında 00.00 sıralarında meydana gelen kazada Batuhan A. yönetimindeki 15 BA 252 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi. Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazada Bilge A. hafif yaralandı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı tedaviye alındı. Polisin yaptığı kontrolde 1,19 promil alkollü çıkan otomobil sürücüsünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken çeşitli maddelerden de trafik para cezası uygulandı.
