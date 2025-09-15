Haberler

Burdur'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili refüje girdi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Burdur- Antalya çevre yolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında 00.00 sıralarında meydana gelen kazada Batuhan A. yönetimindeki 15 BA 252 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi. Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazada Bilge A. hafif yaralandı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı tedaviye alındı. Polisin yaptığı kontrolde 1,19 promil alkollü çıkan otomobil sürücüsünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken çeşitli maddelerden de trafik para cezası uygulandı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gürsel Tekin, Özel'i haklı çıkardı! Dava sürerken soluğu parti binasında aldı

Tekin'den Özel'i haklı çıkaran hamle! Dava sürerken soluğu orada aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! İstenen tazminat belli oldu

Sabancı ailesinde ayrılık! İstenen tazminat belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.