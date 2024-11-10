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Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

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Burdur'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 FGU 221 plakalı otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu Hacılar köyü yakınında U dönüşü yaparken, 15 DG 750 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Bu sırada 15 AAR 961 plakalı otomobil de bu iki araca çarptı.

Otomobillerin şarampole savrulduğu, hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel
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