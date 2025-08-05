Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Burdur'da bir pikap ile motosikletin çarpışması sonucu 34 yaşındaki İlknur Öz hayatını kaybetti, 41 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hüseyin Öz yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Burdur'da pikapla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

H.G. (31) idaresindeki 20 AIG 917 plakalı pikap, Özgür Mahallesi Oto Tamirciler 1. Sokak ile Oto Tamirciler 5. Sokak kavşağında Hüseyin Öz (41) yönetimindeki 15 AD 176 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklette bulunan sürücü Öz'ün eşi İlknur Öz'ün (34) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Öz ise sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Pikap sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, hızla gelen pikabın yine hızla ilerleyen motosiklete çarpması ve motosiklettekilerin savrulması yer alıyor.

Bu arada Öz çiftinin 3 ay önce evlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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