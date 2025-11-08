Haberler

Burdur'da Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Tır Şoförü Tutuklandı

Güncelleme:
Burdur'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü Serkan Doğan'ın hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan tır şoförü N.D. tutuklandı. Kaza, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Burdur'da tırla çarpışan otomobil sürücüsünün öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kavşağı'nda otomobille çarpışan tırın sürücüsü N.D. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Serkan Doğan idaresindeki 07 NOJ 70 plakalı otomobil, dün Burdur-Antalya kara yolu Mehmet Akif??????? Ersoy Üniversitesi Kavşağı'nda N.D. yönetimindeki IF 72 SER plakalı tırla çarpışmış, kazada Serkan Doğan hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
