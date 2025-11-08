Burdur'da Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Tır Şoförü Tutuklandı
Burdur'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü Serkan Doğan'ın hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan tır şoförü N.D. tutuklandı. Kaza, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi.
Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Serkan Doğan idaresindeki 07 NOJ 70 plakalı otomobil, dün Burdur-Antalya kara yolu Mehmet Akif??????? Ersoy Üniversitesi Kavşağı'nda N.D. yönetimindeki IF 72 SER plakalı tırla çarpışmış, kazada Serkan Doğan hayatını kaybetmişti.