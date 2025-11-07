Burdur'da Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Burdur-Antalya kara yolunda meydana gelen kazada, öğretim görevlisi Serkan Doğan yönetimindeki otomobil, tırla çarpıştı ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Burdur'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Serkan Doğan idaresindeki 07 NOJ 70 plakalı otomobil, Burdur- Antalya kara yolu Mehmet Akif??????? Ersoy Üniversitesi kavşağında N.D. yönetimindeki IF 72 SER plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekibince Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan Serkan Doğan'ın Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu öğrenildi.