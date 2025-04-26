Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Dünyanın gözü bu törende! Özel silahlı askerler konuşlandırıldı
İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Burdur'da TIR ile Çarpışan Otomobilde Aile Bireyleri Yaralandı

Burdur'da TIR ile Çarpışan Otomobilde Aile Bireyleri Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur-Isparta Dağ Yolu'nda meydana gelen kazada, otomobilin TIR'a çarpması sonucu Mahmut O. ve ailesi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, TIR sürücüsü ise yakalanarak karakola götürüldü.

BURDUR'da karşı yönden gelen TIR'ın dorsesine çarpan otomobildeki sürücü Mahmut O., eşi Vildan O. ile kızı Azime Nisa O. (2) ve oğlu Osman O. (12) yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Burdur- Isparta Dağ Yolu'nda meydana geldi. Isparta'dan Burdur yönüne ilerleyen Mahmut O. yönetimindeki 07 BJF 278 plakalı otomobille karşı yöndeki TIR'ın dorsesi çarpıştı. Otomobil çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi. Kazada otomobildeki Mahmut O., eşi Vildan O. ile kızı Azime Nisa O. ve oğlu Osman O. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza yerinden kaçan TIR sürücüsü Mehmet S., jandarma tarafından yakalanıp ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.