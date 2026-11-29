Burdur'da tavayla vurup 36 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da başına tavayla vurarak yaraladıkları kişinin 36 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Aramada bulunan 36 bin lira kişiye teslim edildi.
Burdur'da başına tavayla vurarak yaraladıkları kişinin 36 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, E.Ö.T. telefonla aradığı H.A'yı (63), arkadaşı S.S.T'nin Emek Mahallesi 22034 Sokak'taki evine çağırdı.
Eve giden H.A, burada karşılaştığı M.T'nin tavayla başına vurması sonucu yaralandı.
Şüpheliler, H.A'nın üzerinde bulunan 36 bin lirayı alarak evden ayrıldı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, S.S.T, E.Ö.T. ve M.T'yi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda bulunan 36 bin lira H.A'ya teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.