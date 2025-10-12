Haberler

Burdur'da Su Kuyusuna Düşen Kişi Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucak ilçesinde ağaç dallarını toplarken dengesini kaybedip su kuyusuna düşen 62 yaşındaki A.D., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kuşbaba Köyü'nde, A.D.'nin (62), bahçesindeki ağaç dallarını topladığı esnada dengesini kaybederek su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu A.D. kuyudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan A.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
İsrail: Hamas, Gazze'de rehin tuttuğu 20 kişiyi pazartesi erken saatlerde serbest bırakacak

Gazze'de rehine takası ne zaman? İsrail tarih verdi
Akıllı saat kurtardı! 19 genç denizin ortasında birbirine tutunmuş halde bulundu

19 genç denizin ortasında birbirine tutunmuş vaziyette bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye telefon kullanım süresinde Avrupa'nın zirvesinde! 3 ayda 155 bin yıllık görüşme yapıldı

Avrupa'da birinciyiz! 3 ayda 155 bin yıllık görüşme yapıldı
Akıllı saat kurtardı! 19 genç denizin ortasında birbirine tutunmuş halde bulundu

19 genç denizin ortasında birbirine tutunmuş vaziyette bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.