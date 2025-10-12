Burdur'da Su Kuyusuna Düşen Kişi Kurtarıldı
Bucak ilçesinde ağaç dallarını toplarken dengesini kaybedip su kuyusuna düşen 62 yaşındaki A.D., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kuşbaba Köyü'nde, A.D.'nin (62), bahçesindeki ağaç dallarını topladığı esnada dengesini kaybederek su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu A.D. kuyudan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan A.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel