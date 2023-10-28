Burdur'da Sıkışmalı Kaza: İtfaiye Ekipleri Arkadaşlarının Cenazesiyle Karşılaştı

Burdur'da meydana gelen sıkışmalı kaza sonucunda itfaiye ekipleri, olay yerine gittiklerinde mesai arkadaşlarının cansız bedeniyle karşılaştı. Kazada hayatını kaybeden Muharrem Çelen için tören düzenlendi.

Burdur'da sıkışmalı kaza ihabrı alarak olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilde arkadaşlarının cenazesi ile karşılaştı.

Burdur İtfaiyesi'nde çalışan Muharrem Çelen (24) merkez Kayaaltı Köyü'ndeki evinden işe gitmek için sabah 08.00'da yola çıktı. Çelen, İnsuyu Kavşağı yakınlarında kullandığı 15 SH 353 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil mısır tarlasına devrildi. Sıkışmalı kaza ihbarı alan Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine geldiklerinde mesai arkadaşlarının cansız bedeniyle karşılaştı. Mesai arkadaşlarının hayatına kaybetmesine üzülen itfaiyeciler kaza yerinde gözyaşı döktü. Çelen'in cenazesi savcılığın incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İncelemelerin ardından Çelen için İtfiaye Müdürlüğü binasında tören yapıldı. Törene Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye personeli, Çelen'in ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Çelen'in cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere Kayaaltı Köyü'ne götürüldü.