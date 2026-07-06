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Evin duvarı müştemilatın üzerine göçtü

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Burdur'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bir evin çatı duvarı, yan taraftaki müştemilatın üzerine çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Evin duvarı müştemilatın üzerine göçtü

BURDUR'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bir evin çatı duvarı yan taraftaki müştemilatın üzerine göçtü.

Burdur merkez Tepe Mahallesi Büğdüz Caddesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, etkili olan sağanak nedeniyle boş olan evin çatı duvarı yan taraftaki evin müştemilatının üzerine göçtü. İhbarla olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda müştemilatın tavanında hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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