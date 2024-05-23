Burdur'da Şiddetli Rüzgar Serada Hasara Yol Açtı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seralarda hasar oluştu.

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, Eşeler Mahallesi'ndeki bir evin çatısını uçurdu.

Karamanlı- Tefenni Ovası'ndaki bazı seralar yıkıldı, bazı sebze seralarının örtüleri uçtu. Birçok seranın hasar gördüğü ilçede yetiştiriciler zor anlar yaşadı.

Şiddetli rüzgarın zaman zaman fırtınaya dönüşmesiyle bazı ağaçlar da devrildi.

Karamanlı Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karamanlı Belediyesi ekiplerince bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.