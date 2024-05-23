Burdur'da Şiddetli Rüzgar Serada Hasara Yol Açtı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seralarda hasar oluştu. Eşeler Mahallesi'ndeki bir evin çatısı uçarken, Karamanlı-Tefenni Ovası'ndaki bazı seralar yıkıldı ve sebze seralarının örtüleri uçtu. Yetiştiriciler zor anlar yaşadı.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seralarda hasar oluştu.
Akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, Eşeler Mahallesi'ndeki bir evin çatısını uçurdu.
Karamanlı- Tefenni Ovası'ndaki bazı seralar yıkıldı, bazı sebze seralarının örtüleri uçtu. Birçok seranın hasar gördüğü ilçede yetiştiriciler zor anlar yaşadı.
Şiddetli rüzgarın zaman zaman fırtınaya dönüşmesiyle bazı ağaçlar da devrildi.
Karamanlı Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karamanlı Belediyesi ekiplerince bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.