Burdur'da seyir halindeki kamyonet alev alev yanarak kül oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın Burdur'un Bucak ilçesinde Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda seyir halinde olan Fatih Kaya idaresinde ki 06 CDS 879 plakalı Ford kamyonetten bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücü Kaya alevleri görür görmez kamyoneti yol kenarına çekerek alevlere müdahale etse de söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.