Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

BURDUR'un Bucak ilçesinde serinlemek için Onaç Barajı'na giren İbrahim Bozkurt (34) boğuldu.

Bucak'taki Onaç Barajı kenarına 3 arkadaşıyla pikniğe giden İbrahim Bozkurt, dün saat 16.30 sıralarında serinlemek için göle girdi. Kıyıdan yaklaşık 15- 20 metre uzaklaştıktan sonra gözden kaybolan Bozkurt'u göremeyen arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Burdur'dan gelen AFAD dalgıç ekibi, arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarını Kaymakam Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş de takip ederek yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından dalgıçlar, İbrahim Bozkurt'un cansız bedenini kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta göl tabanında buldu. Sudan çıkarılan Bozkurt'un cesedi olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı