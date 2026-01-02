Haberler

Burdur'da içme suyu isale hattı için sözleşme imzalandı

Güncelleme:
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kente yeni su kaynakları kazandırmak amacıyla Senir içme suyu isale hattı için sözleşme imzaladı. Projenin, Burdur'un içme suyu sorununu önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile yüklenici firma yetkilisi Halim Alışoğlu, belediye başkanlık makamında düzenlenen törenle protokolü imzaladı.

Ercengiz, imza töreninde yaptığı açıklamada, küresel iklim kriziyle birlikte dünyada, ülkede ve Burdur'da içme suyu sorununun giderek arttığını belirterek, kente yeni su kaynakları kazandırılması için uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Isparta'nın Senir Beldesi'nden Burdur'a daha önce su sağlandığını hatırlatan Ercengiz, 2012 yılından sonra çeşitli nedenlerle bu kaynağın kullanılamadığını ifade etti. Burdur Gölü'nde yaşanan çekilmenin ardından isale hattının karasal geçişle yeniden projelendirildiğini aktaran Ercengiz, yaklaşık 5 kilometrelik yeni hattın planlamasının tamamlandığını kaydetti.

Sözleşmenin imzalanmasıyla yasal sürecin başlamış olacağını anlatan Ercengiz, yer tesliminin ardından da kısa süre içerisinde suyun Burdur'a kazandırılması yönünde somut ve önemli bir adım atılmış olacağını belirtti.

Başkan Ercengiz, Senir suyunun Burdur'a yeniden kazandırılmasının, kentin içme suyu sorununu önemli ölçüde rahatlatacağını vurgulayarak, projenin Burdur halkına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
