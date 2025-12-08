Burdur'da fabrikanın çatısından düşen işçi öldü
Burdur Şeker Fabrikası'nın çatısında onarım yapan 36 yaşındaki işçi Nasır Çabaş dengesini kaybederek düştü ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Burdur'da şeker fabrikasının çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Şeker Evleri Mahallesi'ndeki Burdur Şeker Fabrikası'nın çatısında onarım yapan işçilerden Nasır Çabaş (36) dengesini kaybederek aşağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Çabaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.