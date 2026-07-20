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Burdur'da şehir çöplüğünde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Burdur'da Büğdüz yolundaki şehir çöplüğünde dün gece saat 23.00'te çıkan yangın, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Burdur'da şehir çöplüğünde çıkan yangın kontrol altına alındı

BURDUR'da şehir çöplüğünde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Dün saat 23.00 sıralarında Büğdüz yolundaki şehir çöplüğünden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. İş makineleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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