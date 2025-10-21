Burdur'da Sahte İçki Operasyonu: 7 Gözaltı
Burdur'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, sahte içki üretimi ve izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında 86 litre el yapımı viski ve 152 boş şişe bulunuyor.
BURDUR'da jandarma sahte içki üretimi ve izinsiz kazı yapanlara yönelik operasyonda, 3 toprak küp (pitos), jeneratör, 86 litre el yapımı viski, 10 litre etil- metil alkol, 10 alkollü içki aroması ve 152 boş şişe ele geçirdi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burdur ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, O.B., İ.E.K., R.K., H.T., U.D., A.E. ve A.A. gözaltına alındı. 7 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 3 toprak küp (pitos), jeneratör, 11 muhtelif kazı malzemesi, 86 litre el yapımı viski, 10 litre etil- metil alkol, 10 alkollü içki aroması ve 152 boş şişe ele geçirildi.