Yaşlılar hem yarıştı hem eğlendi

Güncelleme:
Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Sağlıklı Yaş Alma Okulu' mezuniyet töreninde, 65 yaş üstü vatandaşlar sertifikalarını aldı. Programda sağlık konularında eğitim verildi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

BURDUR İl Sağlık Müdürlüğü'nde 65 yaş üstü vatandaşların katıldığı ve 10 hafta süren 'Sağlıklı Yaş Alma Okulu' mezuniyet töreni düzenlendi.

Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nde 1 Ekim 2025'te başlayan ve 60 vatandaşın katıldığı Sağlıklı Yaş Alma Okulu'nun mezuniyet programı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlendi. Bağışıklamanın sağlık açısından önemi ve bulaşıcı hastalıklar, yeterli ve dengeli beslenme, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite ve egzersizin önemi, bilinç bulanıklığı, bilinç kaybı ve inme, yaşlıda uykunun yapısı, düzenli uyku ve uyku bozuklukları, Demans ve Alzaimer, akciğer hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet, solunum yetmezliği ve nefes darlığı, kalp yetmezliği, depresyon, yaşlılıkta sosyal haklar ve istismar, akılcı ve bilinçli ilaç kullanımı konularında uzmanlar tarafından eğitim verilen Sağlıklı Yaş Alma Okulu'nun mezuniyet programına Vali Yardımcısı Vekili Yusuf Emre Yiğit, Halk Sağlığı Başkanı Ayşen Til ile vatandaşlar katıldı. Programda Sağlıklı Yaş Alma Okulu'nda eğitim gören vatandaşlar 'Sağlıklı Yaşa, Bilgiyle Güçlen' temalı 'Çınarlar Yarışıyor' bilgi yarışmasında mücadele etti. Daha sonra 'Birlikte Söyleyen Sesler Birlikte İyileşir' temalı 'Ömürden Notalar' konulu Türk Halk Müziği konseri verildi.

Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Vekili Yusuf Emre Yiğit, "Sizleri böyle neşeli, aktif, üretken görmek bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Ayşen Til, hem eğlenip hem öğrendikleri çok güzel bir etkinlik yapıldığını söyledi. Etkinlik sonunda katılanlar teşekkür belgeleri verildi.

