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Burdur'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

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Burdur'da öğle saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı mahallelerde evlerin bahçeleri su altında kaldı, trafikte aksamalar yaşandı ve bir trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

BURDUR'da öğle saatlerinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Burdur'da öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle Tepe ile Necatibey mahallelerinde bazı evlerin bahçelerini su bastı. İtfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışma yaptı. Burdur- Antalya kara yolunun bazı bölümlerinde yağış nedeniyle su birikintisi oluştu. Antalya Kavşağı'nda araç sürücüleri zorlukla ilerledi. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya Kavşağı'nda trafik akışını düzenlemek için çaba sarf etti. Trafik polisleri yolda kalan bir otombili iterek yoldan uzaklaştırdı. Yağış nedeniyle Kurna rampalarında meydana gelen trafik kazasında da bir kişi hafif yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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