Burdur'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü yakalandı
Burdur'da motosikletinin plakasını bezle kapatıp ters yönde ilerleyen ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü yakalandı.
Burdur'da motosikletinin plakasını bezle kapatıp ters yönde ilerleyen ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü yakalandı.
M.D. idaresindeki motosiklet, İstasyon Caddesi'nde plaka kısmı bezle kapatılmış halde ters yönde ilerledi.
Durumu fark eden polis ekipleri, sürücüye "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, motosikleti Burdur E-Sınav Merkezi önünde tespit etti. Sürücünün ehliyet sınavına girdiğini belirleyen ekipler, M.D'yi sınav çıkışında yakaladı.
Sürücüye trafik ihlalleri kapsamında çeşitli maddelerden toplam 390 bin lira idari para cezası uygulandı.
Motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edildi.