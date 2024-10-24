Burdur'da Park Halindeki Otomobili Çalan Zanlı Tutuklandı
Burdur'da park halindeki bir otomobili çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan C.B.K., tutuklandı. Emniyet ekipleri, otomobilin çalındığı ihbarı üzerine başlattıkları çalışmalar sonucunda zanlıyı yakaladı ve otomobili sahibine teslim etti.
Burdur'da park halindeki otomobili çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burç Mahallesi'nde çalışır halde park edilen otomobilin çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından iz süren ekipler, belirtilen otomobili Burdur-Isparta kara yolu üzerinde durdurdu.
Otomobili çaldığı öne sürülen C.B.K. gözaltına alındı. Otomobil de sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.