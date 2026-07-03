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Otomobilinde hareketsiz bulundu hastanede kurtarılamadı

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Burdur'da park halindeki otomobilinde hareketsiz bulunan Murat Kaplan (21) hastanede hayatını kaybetti. Olay gece bekçileri tarafından fark edildi, soruşturma sürüyor.

BURDUR'da park halindeki otomobilinde hareketsiz halde bulunan Murat Kaplan (21) hastanede hayatını kaybetti.

Burdur merkez Konak Mahallesi Pazar Cami Sokak'ta devriye görevindeki gece bekçileri dün saat 22.00 sıralarında dörtlü flaşörleri açık otomobilin içerisindeki kişinin hareketsiz olduğunu gördü. Otomobilin kapılarının kilitli olması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı otomobildeki kişinin Murat Kaplan olduğu belirlendi. İlk müdahale sonrası ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat Kaplan kurtarılamadı. Kaplan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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