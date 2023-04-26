BURDUR'DA OTOMOBİLLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Burdur'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Bayram Sipahi (70) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Burdur - Fethiye kara yolu El Sanatları Merkezi kavşağında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Hüseyin K. (66) yönetimindeki 15 ABE 389 plakalı minibüs ile Bayram Sipahi (70) yönetimindeki 15 DP 193 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Sipahi ile minibüste yolcu olarak bulunan Zeliha Ç. (23) ve Sultan D. (23) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Bayram Sipahi kurtarılamadı. Sipahi'nin cenazesi aynı hastanenin morguna alındı. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Hüseyin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde kavşakta çarpışan araçların yola savrulduğu anlar yer aldı.