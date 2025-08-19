Burdur'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 6 Yaralı

Burdur'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile traktör çarpıştı. 6 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mahmut A. (34) idaresindeki 33 PA 994 plakalı otomobil, Karaatlı köyü kavşağında Cemil Y. (79) yönetimindeki 15 DU 545 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü ve traktörde bulunan Ayşe Y. (72) ile otomobilde bulunan Mehmet A, Ebru A. (45), Elif M.A. (7) ve Kıvanç K.A. (1) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin

Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri, mahalledeki sapığı evden aldı

Kamera kayıtlarını izleyen polis, mahalledeki sapığı evden aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.