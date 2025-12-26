Haberler

Burdur'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Burdur - Fethiye karayolu Hacılar Köyü mevkisinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 21 yaşındaki Zihni D.Ş. ve 27 yaşındaki Ali Ş. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Burdur'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Zihni D.Ş. (21) idaresindeki 07 ATF 967 plakalı otomobil, Burdur - Fethiye karayolu Hacılar Köyü mevkisinde, Enes E. (27) yönetimindeki 06 DGC 221 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Zihni D.Ş. ile otomobilde bulunan Ali Ş. ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
