Haberler

Burdur'da otomobil TIR'ın akaryakıt deposuna çarptı, iki kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da otomobil TIR'ın akaryakıt deposuna çarptı, iki kişi yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi; TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

BURDUR'da TIR'ın yakıt deposuna çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kaza, Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Kadir S. yönetimindeki 15 DL 703 plakalı otomobil, Milli Egemenlk Caddesi'nden Terakki Sokak'a dönüş yapan Serdar T.'nin şoförlüğünü yaptığı 68 DT 430 plakalı TIR'ın akaryakıt deposuna çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kadir S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet T., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel prim kararı

Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'den sert tepki: Hala neyle suçlandığımı bilmiyorum

CHP'li başkandan ihraç isyanı! Neyle suçlandığımı bilmiyorum
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı

Galatasaray’ın yıldızı milli takımı bıraktı
Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi

Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan iki isim için karar
Tahrik edildi, dayanamadı! Tek yumrukla yere serdi

Siyah şapkalı adama dikkat! Tahrik edildi, tek yumrukla yere serdi
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

KKTC'de batan gemiden haber var

Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait görüntüler! Bardak detayı bomba

Öldüğü güne ait yeni görüntüler! Bardak detayı bomba