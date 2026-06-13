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Burdur'da kaza: 2 yaralı

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Burdur-Fethiye kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı.

BURDUR'da sürücünün direksiyon hakimyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen otombildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur- Fethiye kara yolu Yassgıgüme Köyü yakınlarında meydana geldi. Musa Y., kullandığı 34 TG 6928 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Cemile Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HABER/KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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