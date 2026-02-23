Haberler

Burdur'da kaza: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, her iki aracın sürücüleri yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

BURDUR'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarıda Küçük Sanayi Sitesi 5'inci Sokak'ta meydana geldi. Mustafa D. yönetimindeki 07 LFU 17 plakalı otomobil ile İlhan K. idaresindeki 33 RY 250 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Çifte müjde! Hem zam hem de atama var
İlk kez bu seviyeler görüldü! Edirne'de kırmızı alarm, köprüler kapatıldı

İlk kez bu seviyeler görüldü! Kırmızı alarm, köprüler kapatıldı
Barış Murat Yağcı Survivor'a geri döndü; gözyaşlarına hakim olamadı

Kimse onu beklemiyordu, geri dönüşü bütün yarışmacıları şaşırttı